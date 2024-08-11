إعلام عبري: واشنطن وصلت لنقطة قد تتهم فيها نتنياهو علنًا بالإضرار بالمحادثات

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وصلت لنقطة قد تتهم فيها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا بالإضرار بالمحادثات بسلوكه.

وأشار مسؤول كبير بإدارة بايدن، إلى أن نتنياهو يقابل الولايات المتحدة بجحود، مؤكدا أن وبايدن أدرك أنه يكذب عليه بشأن الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدرين إسرائيليين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مستعد للتوصل إلى اتفاق بغض النظر عن تأثير ذلك على الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

ولفت المصدران الإسرائيليان، إلى أن المؤسسة الأمنية بإسرائيل متشككة بشأن استعداد نتنياهو للتوصل لاتفاق في ظل معارضة اليمين بحكومته.

وأوضح مصدر إسرائيلي، أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار يريد التوصل لاتفاق.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن الوقت قد حان لاتفاق لوقف إطلاق النار لتجنب حرب إقليمية.