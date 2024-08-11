زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طريقًا رئيسيًا لتجارة النحاس

لوساكا - (د ب أ)

أغلقت زامبيا حدودها مؤقتا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت الحكومة في مطلع الأسبوع، في خطوة قد تؤخر الصادرات من أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

وقال تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، في تصريحات بثت عبر هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية "زد إن بي سي" ليلة أمس السبت: "لقد قررنا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإغلاق الحدود في الوقت الحالي.. قد نبدأ في مواجهة تراكم الشاحنات"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاحتجاجات في الكونغو التي اندلعت بعد أن حظرت حكومة ذلك البلد بعض واردات المشروبات من زامبيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في زامبيا "زد إن بي سي".

ولم يقدم مولينجا إطارا زمنيا بشأن المدة التي ستبقى فيها الحكومة الحدود مغلقة.

وتمر معظم شحنات النحاس في الكونغو الديمقراطية عبر زامبيا للوصول إلى الموانئ الإقليمية.