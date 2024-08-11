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BBC

زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طريقًا رئيسيًا لتجارة النحاس

07:50 م الأحد 11 أغسطس 2024

زامبيا تغلق حدودها مع الكونغو الديمقراطية وتغلق طر

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لوساكا - (د ب أ)

أغلقت زامبيا حدودها مؤقتا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت الحكومة في مطلع الأسبوع، في خطوة قد تؤخر الصادرات من أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

وقال تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، في تصريحات بثت عبر هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية "زد إن بي سي" ليلة أمس السبت: "لقد قررنا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإغلاق الحدود في الوقت الحالي.. قد نبدأ في مواجهة تراكم الشاحنات"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاحتجاجات في الكونغو التي اندلعت بعد أن حظرت حكومة ذلك البلد بعض واردات المشروبات من زامبيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في زامبيا "زد إن بي سي".

ولم يقدم مولينجا إطارا زمنيا بشأن المدة التي ستبقى فيها الحكومة الحدود مغلقة.

وتمر معظم شحنات النحاس في الكونغو الديمقراطية عبر زامبيا للوصول إلى الموانئ الإقليمية.

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