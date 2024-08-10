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مسؤولون أمريكيون: حزب الله قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري

06:43 م السبت 10 أغسطس 2024

حزب الله

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم السبت، إن حزب الله اللبناني قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن هناك تقديرات في إسرائيل بأن حزب الله سيستخدم صواريخ دقيقة في رده على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر.

وكشفت البث العبرية، أن التقديرات تشير إلى أن رد حزب الله وإيران سيكونان منفصلين بحيث يبدأ حزب الله بالهجوم.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال، إن إيران لم تفتح جبهة نار لكن إسرائيل هي التي اعتدت عليها لتفعل ذلك.

وأوضح أنه لو كان مشروع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو خوض حرب مع لبنان لخاضها فهو لا يحتاج إلى ذريعة.

وأكد نصر الله، أن اتخاذ إسرائيل قرار خوض حرب واسعة معقد وصعب واتخاذ مثل هذا القرار ليس سهلا، موضحا أن "وفود تأتي إلينا وتضغط وتصلنا اتصالات من جهات وقحة لم تدن ولم تستنكر الاعتداء على الضاحية".

وأضاف نصر الله: "ردنا آت إن شاء الله إما وحدنا أو في إطار رد جامع مع المحور"، مشددا على أن "ردنا سيأتي قويا وفاعلا".

وأشار نصر الله، إلى أن المجتمع الدولي يدعو حزب الله إلى ضبط النفس لكنه يسمح لنتنياهو بقتل النساء والأطفال الفلسطينيين دون إدانة، مؤكدا أن الحزب لم يذهب إلى التصعيد والإسرائيليون هم من اختاروا ذلك.

حزب الله إسرائيل حسن نصر الله نتنياهو لبنان إيران وإسرائيل
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