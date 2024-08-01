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سماع انفجارات بعدة مدن.. حزب الله يطلق هجمات صاروخية مكثفة على إسرائيل "فيديو"

11:00 م الخميس 01 أغسطس 2024

هجوم صاروخي

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كتب- محمود عبدالرحمن:

بعد ساعات قليلة من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أطلق حزب الله نحو 60 صاروخاً من جنوب لبنان نحو الجليل الغربي، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد فترة هدوء استمرت 48 ساعة في شمال لبنان، شنّ حزب الله هجوماً صاروخياً مكثفاً على إسرائيل، تم خلاله إسقاط حوالي 15 صاروخاً على الأقل.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شمع في جنوب لبنان الخميس، مما أسفر عن مقتل أربعة سوريين على الأقل.

وذكرت وزارة الصحة أن القتلى هم أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة، مشيرة إلى أن تحديد العدد النهائي للضحايا سيعتمد على نتائج فحوصات الحمض النووي نظراً لوجود "كميات كبيرة من الأشلاء"، بينما أسفرت الغارة عن إصابة خمسة لبنانيين بجروح.

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إيران قد ترد في الأيام المقبلة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأنها مستعدة لدعم إسرائيل.

وأضاف الموقع أن الرد الإيراني المتوقع قد يكون مشابهاً للهجوم الإيراني الذي وقع في 13 أبريل، ولكنه قد يكون أوسع نطاقاً وقد يشمل حزب الله.

حزب الله يطلق هجمات صاروخية جنوب لبنان الجليل الغربي حماس إسرائيل
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