بعد غارات روسية على أوكرانيا.. بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي

وكالات

أعلنت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، أن طائرات بولندية وحليفة أقلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا.

وأضافت القيادة: "تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الأمن في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر"، وفقا لما ذكرته الغد.

كانت القوات الجوية الأوكرانية أطلقت تحذيرا من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية وظل التحذير قائما في جميع أنحاء أوكرانيا حتى الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، ورئيس بلدية المدينة، إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف خلال الليل.