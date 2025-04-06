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الصين: حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرفات الخاطئة

06:37 ص الأحد 06 أبريل 2025

الصين وامريكا

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وكالات

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوه جيا كون، صورة تظهر انخفاض مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 5% يوم الجمعة، مع تعليق مفاده: "السوق قد قال كلمته".

وكتب "جوه" اليوم الأحد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إن حرب التجارة والرسوم الجمركية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد العالم دون سابق، استفزاز وغير مبررة".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن التصرفات الخاطئة وحل الخلافات مع شركائها التجاريين من خلال التشاور على قدم المساواة"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الدولة الصيني فرض رسوم جمركية جوابية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أن هذه الخطوة جاءت ردا على سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

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