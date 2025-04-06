دعوات أوروبية لتجميد الحوار مع الرئيس التركي حتى إطلاق سراح "أوغلو"



وكالات

دعا نائب ألماني في البرلمان الأوروبي، إلى تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حتى يتم الإفراج عن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وتأتي هذه الدعوة من قبل النائب مايكل جالر، الذي أكد أن استمرار احتجاز إمام أوغلو يستدعي تجميد الاتصالات السياسية بين بروكسل وأنقرة، معتبرا أن هذه الخطوة ستزيد الضغط على الرئيس التركي بشكل كبير، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأوضح جالر، أن تركيا تبقى شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في قضايا حيوية مثل الهجرة والأمن والملف الأوكراني، مشيرا إلى أن هذا لا ينبغي أن يمنع تعليق الحوار السياسي رغم استمرار الاتصالات على المستوى البيروقراطي.

من جهته، أبدى الناشط الحقوقي الألماني ماكس لوكس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية-التركية، تأييده لهذا الموقف، معتبرا أن الوقت حان لأن تتبنى أوروبا موقفا حازما تجاه ما وصفه بـ"تسييس القضاء" في تركيا.

ويأتي هذا التصعيد الأوروبي فيما تستمر المظاهرات في تركيا احتجاجا على اعتقال إمام أوغلو، حيث شهدت أنقرة مؤخرا تظاهرة كبيرة نظمها آلاف المحامين ضد ما وصفوه بتعسف السلطات.

وكانت محكمة تركية قد قررت في 23 مارس الماضي إبقاء عمدة إسطنبول في الحبس الاحتياطي بتهمة الفساد، بينما رفضت طلبا آخر لاعتقاله في قضية تتعلق بالإرهاب.

يذكر أن إمام أوغلو ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وقد اتهمته السلطات التركية بالفساد وبدعم حزب العمال الكردستاني، وهي اتهامات ترفضها المعارضة وتعتبرها ذرائع سياسية لتصفية الخصوم.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا في الاحتجاجات مع عقد حزب المعارضة مؤتمرا استثنائيا في أنقرة يوم الأحد، بينما تواصل الدوائر الأوروبية بحث سبل زيادة الضغط على أنقرة للإفراج عن العمدة المحتجز.