خلال الليل.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف جوي على كييف



وكالات

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، ورئيس بلدية المدينة، اليوم الأحد، إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف خلال الليل.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو، في منشور على تطبيق تيليجرام: "انفجارات في العاصمة، الدفاعات الجوية تعمل، ابقوا في الملاجئ"، وفقا لما ذكرته الغد.

وسمع شهود دوي انفجارات فيما بدا أنه عمل وحدات الدفاع الجوي.

وأصيبا شخصين على الأقل في العاصمة الأوكرانية التي تعرضت لهجوم صاروخي وشهدت انفجارات، وفق ما أعلن كليتشكو صباح الأحد.

وأضاف أن الإسعاف سيتوجه إلى 3 مناطق على الأقل في كييف.

وقد اندلعت حرائق في هذه المناطق، وأصيب شخصان على الأقل في منطقة دارنيتسكي جنوب شرق، بحسب كليتشكو، لافتا إلى أن الهجوم الصاروخي على كييف يتواصل.

إلى ذلك، أبلغت الدفاعات الجوية الأوكرانية أن إنذارات قد صدرت في مناطق خاركيف وميكولاييف وأوديسا، مشيرة إلى أن صواريخ دخلت من الشمال في منطقة تشيرنيغيف وتتجه جنوبا.