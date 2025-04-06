وزير خارجية بنما: نريد علاقة قائمة على الاحترام مع الولايات المتحدة



وكالات

قال وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز آتشا، إن بلاده تأمل في الحفاظ على علاقة "قائمة على الاحترام" مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات المتكررة للرئيس دونالد ترامب باستعادة قناة بنما.

وتأتي تصريحاته قبل زيارة مقررة لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الأسبوع المقبل، مع اتهامات الإدارة الأمريكية للصين بالتدخل في القناة.

وأضاف مارتينيز آتشا على منصة إكس عقب مكالمة هاتفية، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو: "ناقشنا الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، وقضايا أخرى، مضيفا: "كان تبادلا وديا وبنَّاء"، وفقا لما ذكرته الغد.

وتابع: "أكدتُ مجددا أن كل أشكال التعاون من جانب بلادنا ستكون في إطار دستورنا وقوانيننا ومعاهدة حياد القناة، يجب أن تبقى العلاقات مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام والشفافية والمنفعة المتبادلة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن لاندو أعرب عن امتنانه لتعاون بلدنا في وقف الهجرة غير النظامية والعمل مع الولايات المتحدة لضمان انخفاض الهجرة غير النظامية عبر غابة دارين بنسبة 98% تقريبا.

وتقع غابة دارين على الطريق باتجاه الشمال الذي يسلكه مهاجرون من أمريكا اللاتينية.

وأضاف مارتينيز آتشا، أنه ناقش مع لاندو بيع شركة سي كيه هاتشيسون المسجلة في هونج كونج الشهر الماضي امتيازها في موانئ على طرفي قناة بنما إلى شركة بلاك روك الأمريكية العملاقة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن لاندو رحب بإجراءات بنما في الحد من نفوذ الحزب الشيوعي الصيني الخبيث.

وكان مقررا إتمام الصفقة في الثاني من أبريل/ نيسان، لكنها أرجئت بسبب تحقيق جارٍ.

والولايات المتحدة والصين هما أكبر مستخدمين لقناة بنما التي تمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية، ما يمنحها أهمية اقتصادية وجيوستراتيجية حيوية.

وافتتحت الولايات المتحدة القناة عام 1914، وهي تحت سيطرة بنما منذ عام 1999.