إعلان

BBC

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر الرد فورا على أي هجوم يستهدف مدنيين

11:24 م الخميس 01 أغسطس 2024

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر قرر الرد بشكل فوري على أي هجوم يستهدف مدنيين إسرائيليين.

كانت هيئة البث قالت، إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن أربعة سوريين على الأقل قتلوا في غارة اسرائيلية على بلدة شمع في جنوب لبنان.

وقال مصدر في هيئة إسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت إلى أنه بسبب وجود "كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي".

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر هجوم يستهدف مدنيين سرائيليين طوفان الأقصى حزب الله اللبناني عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اعتقلوا في 7 دول.. تفاصيل صفقة تبادل السجناء بين روسيا والغرب

إعلان

إعلان

قنبلة زرعت قبل شهرين.. مفاجآت صادمة في اغتيال هنية
* هل يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل؟.. التعليم تحسم الجدل
تأكيدًا لمصراوي.. رئيس "هيئة الدواء": خطة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي