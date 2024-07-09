20 شهيدًا بقصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين أمام مدرسة في خانيونس

وكالات

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 20 شهيدا في قصف إسرائيلي أمام بوابة مدرسة تأوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وذكرت المصادر المحلية، أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و243 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 88 ألفًا و33 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ارتقى على إثرها 50 شهيدًا و130 مصابًا.