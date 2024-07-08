الرئيس الأمريكي: أنا أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الناخبون الأمريكيون لا يزالون يريدون ترشحي في الانتخابات الرئاسية، وأنا أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بدونالد ترامب ولن أذهب لأي مكان".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه "لم يخسر بعد وانتصر في الانتخابات السابقة وسيفوز مرة أخرى، معربًا عن عدم اهتمامه بما يقوله الأغنياء بل بما يقوله الأمريكيون العاديون، ولا يهتم بما تقوله الأسماء الكبيرة التي دعت إلى انسحابه".

وقال إن الداعون لانسحابه كانوا مخطئين خلال انتخابات عام 2020 و2022، وأنه على الديمقراطيين الذين يدعون لانسحابه أن يتحدوه في مؤتمر الحزب.

ولفت إلى أن المناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت ليلة سيئة و"أنا نادم على ما حدث"، موضحًا أنه قام بالعديد من الأنشطة بعد المناظرة ولكن أين هو ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي إنه أجرى محادثات مكثفة مع قادة الحزب الديمقراطي ورؤساء لجان الكونجرس بخصوص استمرار ترشحه، موضحًا أنه أبلغ الديمقراطيين في الكونجرس بالتزامه بالبقاء مرشحا في الانتخابات الرئاسية رغم ما يروج في الإعلام من تكهنات معاكسة.

وأضاف بايدن في رسالة كتبها لأعضاء الكونجرس، بعد عودتهم إلى واشنطن عقب عطلة الرابع من يوليو، أنه ملتزم بخوض السباق حتى النهاية والتغلب على منافسه الجمهوري وسلفه في الرئاسة دونالد ترامب رغم التكهنات في الصحافة، على حد قوله.

في الوقت ذاته، طالب بايدن النواب الديمقراطيين بتوحيد صفوفهم خلف مسعى إعادة ترشحه، وقال إن على الديمقراطيين الذين يدعون لانسحابه من السباق الرئاسي أن يتحدوه في مؤتمر الحزب.

كما أكد في مقابلة هاتفية مع شبكة "إم إس إن بي سي"، أن الناخبين الأمريكيين لا يزالون يريدون ترشحه في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا بأنه أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب وأنه لن يذهب لأي مكان، كما أنه لا يهتم بما يقوله الأغنياء بل بما يقوله الأميركيون العاديون.

ومن جانب آخر استغل الرئيس الأمريكي نتيجة الانتخابات الفرنسية التي جرت أمس ليعتبر أن فرنسا "رفضت التطرف" خلال انتخاباتها وأن الأمريكيين "سيرفضونه أيضا" خلال الانتخابات الرئاسية.

وانتقد بايدن ترامب قائلًا: "لم أعرف في حياتي مرشحا أكثر تطرفا" من دونالد ترامب في إشارة إلى سلفه الجمهوري الذي سينافسه مجددا في انتخابات نوفمبر المقبل.