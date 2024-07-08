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استشهاد شخص وإصابة آخر في قصف لقوات الاحتلال على جنوب لبنان

11:45 ص الإثنين 08 يوليو 2024

قصف جنوب لبنان

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بيروت - (د ب أ)

استشهد شخص، اليوم الاثنين، وأصيب آخر في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "الغارات التي شنها طيران العدو بعد منتصف ليل أمس على منطقة القليلة واستهداف دراجة نارية، أدت إلى ارتقاء شهيد وجرح آخر".

وكان الطيران المسير شن بعد منتصف ليل أمس غارتين، وعلى دفعتين، مستهدفا سهل القليلة جنوب مدينة صور حيث توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف لوجود إصابات.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، بينما تهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

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