الجيش الإسرائيلي ينسف مباني في رفح

وكالات

ذكرت قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتأتي عمليات النسف الجديدة بينما تتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة في الأحياء الغربية لمدينة رفح.

وفيما سبق حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مجددا اليوم السبت من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع (فيسبوك) اليوم، إنه يتم اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدا من الوقود في بعض الأحيان.

وأضافت أنه حاليا تم إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة.

وكررت الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.