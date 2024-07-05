قادة بعض الدول ورؤساء الحكومات يشيدون بالانتخابات البريطانية وصعود ستارمر

بي بي سي

مع وضوح النتائج النهائية للانتخابات، بدأ عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومة بالإشادة بالانتخابات التي شهدتها المملكة المتحدة يوم أمس.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصعود حزب العمال وفوز كير ستارمر، موضحاً أن باريس "ستواصل العمل مع المملكة المتحدة من أجل التعاون الثنائي، ومن أجل السلام والأمن في أوروبا، ومن أجل المناخ والذكاء الاصطناعي."

كما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن تظل أوكرانيا والمملكة المتحدة "حليفتين موثوقتين".

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يأمل في أن تعمل الدولتان على تعزيز "صداقتهما الوثيقة".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن رغبتها في "شراكة بناءة" مع ستارمر، الذي استبعد إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأرسل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيسا لوزراء الكندي جاستن ترودو رسائل تهنئة إلى "صديقهما" ستارمر لفوز حزبه في الانتخابات العامة.





