إعلان

BBC

"حماس: اغتيال إسماعيل هنية وقع بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"

07:32 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

حركة حماس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات – كشفت حركة حماس أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، جاءت بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مصادر إيرانية أكدت أن اغتيال هنية تم بواسطة صاروخ موجه أصاب جسده مباشرة، وفقاً لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه يواصل التحقيق في تفاصيل حادثة استشهاد هنية في طهران، مضيفاً أنه سيكشف عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

حركة حماس اغتيال إسماعيل هنية وقع بعد مشاركته تنصيب الرئيس الإيراني الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق إسرائيلي على اغتيال هنية.. ماذا طلب نتنياهو من وزرائه؟
"صاروخ موجه نحو جسده".. كيف اغتالت إسرائيل "إسماعيل هنية"؟
إسرائيل تغتال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس
"ضيف عظيم وكريم جداً".. استقبال خاص من الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد بالعلمين الجديدة (فيديو)