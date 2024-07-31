"حماس: اغتيال إسماعيل هنية وقع بعد مشاركته في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"



وكالات – كشفت حركة حماس أن عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، جاءت بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مصادر إيرانية أكدت أن اغتيال هنية تم بواسطة صاروخ موجه أصاب جسده مباشرة، وفقاً لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه يواصل التحقيق في تفاصيل حادثة استشهاد هنية في طهران، مضيفاً أنه سيكشف عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.