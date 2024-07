ماذا فعل نتنياهو بعد هجوم إسرائيل على بيروت؟

وكالات

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب، لإجراء تقييمات للأوضاع عقب الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء لشبكة CNN.

تأتي التقييمات مع استمرار تداعيات الهجوم الإسرائيلي على جنوب بيروت.

ومن جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري مساء الثلاثاء، تقييما للوضع على إثر الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت أن "نتنياهو سيجري تقييما للوضع مع كبار المسؤولين الأمنيين الساعة العاشرة بتوقيت إسرائيل في قاعدة "كيريا" في تل أبيب".

وتابعت أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب محاولة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، المعروف بالحاج محسن.

من جهة أخرى قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن تل أبيب ترفع درجة الجهوزية العسكرية برا وبحرا وجوًا تحسبا لرد من حزب الله.

