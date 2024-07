"تصاعد التوتر".. هجوم إسرائيلي في بيروت وحزب الله يرد بسرب من المسيرات "فيديو"

كتب- محمود عبدالرحمن:

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء هجوماً على مجلس شورى حزب الله في حارة حريك بضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف "مجدل شمس" وأسفر عن مقتل 12 شخصاً وفق التقديرات الإسرائيلية.

الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل شخصين وفق وكالة الأنباء الفرنسية، دفع حزب الله إلى الرد، حيث أفادت وسائل إعلام مقربة من الحزب بأن سرباً من المسيرات دخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

BREAKING: BAHMAN HOSPITAL DAMAGED IN ISRAELI AERIAL STRIKE ON BEIRUT



2 people killed 17 injured of which 6 are children. pic.twitter.com/WsrqU9NwLz