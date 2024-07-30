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اندلاع حريق كبير في جزيرة وابية اليونانية

01:11 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

اندلاع حريق في جزيرة وابية اليونانية أرشيفية

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أثينا - (د ب ا)

يكافح المئات من رجال الإطفاء والمتطوعون حريق غابات كبير اليوم الثلاثاء في جزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة يونانية، حيث من المستحيل تقريبا احتواء الحريق بسبب الرياح القوية.

وقال متحدث باسم قطاع الإطفاء إن الحريق امتد سريعا في التضاريس الوعرة. وتم إخلاء عدة قرى وبلدات في المناطق المتضررة بالجزء الجنوبي من الجزيرة كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن أكثر من 200 من رجال الإطفاء والمئات من المتطوعين يكافحون الحرائق. وبالإضافة إلى سبع طائرات تابعة للإطفاء وأربع مروحيات، تواجدت قوات خفر السواحل في موقع الحريق بقارب لإخماد الحريق.

ويعد الحريق في وابيه واحدا من بين أكثر من 50 حريقا اندلع في اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما قاله المتحدث باسم قطاع الإطفاء. مع ذلك، تم السيطرة سريعا على الحرائق في كل مكان.

وقال عمدة بلدة كيمي اليفري التي ضربتها الحرائق لصحيفة كاثيميريني " لقد اعتدنا على الحرائق لعدة أعوام". ويأمل السكان في إخماد الحريق سريعا. وفي حال لم يحدث ذلك، سوف يصبح الوضع أكثر خطورة.

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