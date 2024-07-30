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إصابة 130 شخصا بتسمم غذائي في اليابان

11:30 ص الثلاثاء 30 يوليو 2024

اليابان

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طوكيو - (د ب أ)

أفادت السلطات الصحية في اليابان يوم الاثنين بأن 130 شخصا عانوا من تسمم غذائي بعد تناول أطباق "ثعبان البحر المشوي"، وهو طبق شعبي في منتصف الصيف في اليابان، والذي تم بيعه الأسبوع الماضي في متجر كبير في يوكوهاما بالقرب من طوكيو.

وأصيب الأشخاص بأعراض مثل القيء والإسهال، لكن معظم الحالات لم تكن خطيرة، وفقا لمركز الصحة في مدينة يوكوهاما، الذي أضاف أن الوفاة الوحيدة بين المصابين كانت لامرأة في التسعينات من عمرها، ولا يزال السبب الدقيق لوفاتها غير معروف، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ووفقا لمركز الصحة العامة، فقد باعت سلسلة مطاعم ثعبان البحر "نيهونباشي إيسيسدا" التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، أكثر من 1500 طبق من ثعبان البحر المشوي بالإضافة إلى علب الطعام المليئة بالأرز وثعبان البحر يومي الأربعاء والخميس في متجر كيكيو في منطقة كونا في يوكوهاما.

وقال المركز الصحي إنه تم الكشف عن وجود بكتيريا "المكورات العنقودية الذهبية"، التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال، في براز بعض الأشخاص الذين تناولوا الوجبات.

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