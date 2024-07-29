واشنطن بوست: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في السجون الإسرائيلية

(وكالات)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، في تقرير لها عن تعرض الأسرى الفلسطينيين لانتهاكات مميتة في السجون الإسرائيلية، وذلك حسبما نقلت الصحيفة الأمريكية عن أطباء وشهود عيان ووثائق تثبت صحة الاتهامات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه يوجد عدد من الأسرى الفلسطينيين قد توفوا بسبب إهمال سلطات السجون الإسرائيلية.

وأضافت، "واشنطن بوست" أن أسيرًا فلسطينيًا استشهد جراء إصابته بتمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد أن ضربه حراس السجن الإسرائيلي.

وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، فإن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار قد حذر من أن ظروف الفلسطينيين في السجون قد تؤدي لإجراءات قانونية دولية إضافية ضد إسرائيل.