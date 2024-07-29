رئيس الوزراء البريطاني يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

باريس - (د ب أ)

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في باريس، وأكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على الصداقة التاريخية بين إسرائيل والمملكة المتحدة، حسب بيان نشره موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.

وأكد ستارمر مجددا دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.

وقال إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو التوصل لوقف لإطلاق النار، حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة ماسة إليها في قطاع غزة.

وتعهد الجانبان بمواصلة شراكتهما الوثيقة في مجالات التعاون الرئيسية مثل التجارة والاستثمار.