إسرائيل: سنرد على المذبحة التي وقعت في قرية درزية في مرتفعات الجولان

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت وزارة خارجية إسرائيل اليوم الأحد أنها سوف ترد على "المذبحة"، التي تعرض لها شباب وأطفال، في قرية درزية، أمس السبت وألقت باللوم على طهران في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورشتاين إن "الصاروخ، الذي قتل أبناءنا وبناتنا كان صاروخا إيرانيا وحزب الله هو المنظمة الإرهابية الوحيدة، التي لديها تلك الصواريخ في ترسانتها".

وأضاف المتحدث "ستمارس إسرائيل حقها وواجبها في العمل دفاعا عن الذات وسترد على المذبحة... يتعين على العالم الآن أن يحمل إيران ووكلاءها الإرهابيين، حزب الله وحماس والحوثيين المسؤولية الكاملة".

وتابع المتحدث "السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للعالم أن يمنع حربا شاملة، من شأنها أن تدمر أيضا لبنان هو إجبار حزب الله على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ".

وأضاف المتحدث أن هذا القرار يدعو حزب الله إلى الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وحذر المتحدث "الآن هي اللحظة الأخيرة للقيام بذلك دبلوماسيا".