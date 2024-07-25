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رويترز: سقوط 4 صواريخ على قاعدة للقوات الأمريكية في العراق

11:41 م الخميس 25 يوليه 2024

سقوط 4 صواريخ على قاعدة للقوات الأمريكية في العراق

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وكالات

قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وسائل إعلام عراقية، إن قاعدة عين الأسد في الأنبار، التي تضم قوات من التحالف الأمريكي، تعرضت لهجوم صاروخي مساء الخميس.

وأضافت مصادر أمنية عراقية نقلت عنها رويترز، أن أصوات انفجارات سمعت داخل القاعدة وحولها.

وأضافت رويترز نقلا عن المصادر الأمنية، إن 4 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

قاعدة عين الأسد سقوط 4 صواريخ على قاعدة للقوات الأمريكية قاعدة عين الأسد الجوية في العراق العراق
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