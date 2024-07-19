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الوجه الأسود للتكنولوجيا.. خلل تقني يتسبب في شلل العالم (تغطية خاصة)

12:27 م الجمعة 19 يوليو 2024

خلل تقني

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وكالات

في ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة، ضرب خلل تقني مفاجئ العديد من القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء العالم، مخلفًا أثارًا سلبية على سير العمل اليومي.

وأثر خلل تقني عالمي على العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمؤسسات والمطارات في العالم، إذ تعطلت شركات الطيران الدولية والبنوك.

كما أثر على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وقالت شركة "كراود سترايك للأمن السيبراني" إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

ومن جانبها أوضحت شركة "مايكروسوفت" أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات "مايكروسوفت 365" المتبقية التي يشوبها الخلل.

للمزيد من التفاصيل عن الخلل التقني هنا

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