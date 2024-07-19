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الخطوط الجوية الهولندية تعلق معظم عملياتها بسبب الخلل التقني العالمي

12:33 م الجمعة 19 يوليه 2024

الخطوط الجوية الهولندية

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وكالات

علقت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) معظم عملياتها بسبب الأعطال الحاسوبية التي حدثت في جميع أنحاء العالم، حسبما أعلنت الشركة في أمستردام اليوم الجمعة.

وقالت شركة الطيران في بيان: "تأثرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية وشركات طيران أخرى ومطارات بأعطال أجهزة كمبيوتر على مستوى العالم، ما يجعل تسيير رحلات جوية مستحيلا... نحن ندرك أن هذا غير مريح للغاية لعملائنا وموظفينا، خاصة في خضم موسم العطلات الصيفية. نحن نعمل بجد لحل المشكلة. وحتى ذلك الحين، سيتعين علينا تعليق العمليات إلى حد كبير".

وفي الولايات المتحدة،أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية رحلات شركات طيران كبرى، وهي "يونايتد" و"أمريكان" و"دلتا".

وأبلغت مطارات ألمانية في برلين وهامبورج وشتوتجارت وكولونيا-بون ونورنبرج عن انقطاع الخدمة بدرجات متفاوتة.

الخطوط الجوية الهولندية موسم العطلات الصيفية إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية
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