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مستشفيات في ألمانيا تلغي عملياتها الجراحية بسبب أعطال فنية

01:09 م الجمعة 19 يوليه 2024

مستشفيات في ألمانيا تلغي عملياتها الجراحية بسبب أع

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كيل- (د ب أ)

بسبب خلل فني واسع النطاق، ألغى المستشفى الجامعي في ولاية شليزفيج- هولشتاين الألمانية جميع العمليات الجراحية المخطط لها في مواقعه في مدينتي كيل ولوبيك اليوم الجمعة.

وأعلنت المستشفى على موقعها الإلكتروني أن العيادات الخارجية ستظل أيضا مغلقة.

وجاء في بيان المستشفى: "رعاية المرضى في المستشفى مضمونة، وكذلك رعاية الطوارئ".

وتعرضت العديد من الدول بمختلف أنحاء العالم، الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام ومصارف.

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