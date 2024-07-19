مايكروسوفت تكشف موعد عودة خدمات Azure وكراود سترايك

وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية، موعد عودة خدمات Azure وكراود سترايك، والتي ضرب الخدمات في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، مما سبب تعطلًا في البورصات والبنوك والشركات العالمية.

وتوقعت شركة مايكروسوفت العالمية، أن يتم التوصل إلى حل قريب لوقف تعطل خدمات Azure وكراود سترايك، وعودة جميع البورصات والبنوك وشركات الاتصالات المتعاونة إلى طبيعتها.

وفيما يتعلق بانقطاع Azure، قال متحدث باسم Microsoft: نحن على علم بالمشكلة التي تؤثر على مجموعة فرعية من العملاء وندرك التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على العملاء، ونعمل على استعادة الخدمات لأولئك الذين ما زالوا يعانون من الاضطرابات في أسرع وقت ممكن.

بينما شركة CrowdStrike، علقت قائلة: نحن على علم بوجود مشكلة تؤثر على أجهزة Windows بسبب التحديث من نظام أساسي لبرنامج تابع لجهة خارجية، ونتوقع أن يتم التوصل إلى حل قريب.

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