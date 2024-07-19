الخلل التقني العالمي يصيب إسرائيل بالشلل ويؤثر على المستشفيات

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن مشكلة انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي والعطل التقني الذي ضرب أنظمة العالم، أثر على أكثر من 12 مستشفى في إسرائيل.

وأضافت الصحة الإسرائيلية، أن العطل العالمي في خوادم الكمبيوتر أثر في المستشفيات والخدمات الصحية والبنوك.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عطلا تقنيا عالميا، يؤثر على أنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء إسرائيل، بالإضافة لـ خروج منظومة اتصالات الطوارئ للشرطة والإطفاء ونجمة داود الحمراء.

وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي تأثر أنظمته بالأعطال الفنية العالمية لشركة مايكروسوفت.

وأوضحت التقارير أن المستشفيات المتضررة في إسرائيل تعمل الآن بشكل يدوي، وأصبحت خدماتها الرقمية غير متاحة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم توجيه سيارات الإسعاف بنقل المرضى إلى المستشفيات غير المتضررة.