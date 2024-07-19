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BBC

مايكروسوفت: تم إصلاح السبب وراء انقطاع خدماتنا

03:20 م الجمعة 19 يوليه 2024

شركة مايكروسوفت

تطبيق مصراوي

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وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت، اليوم الجمعة، أنه تم إصلاح السبب وراء انقطاع تطبيقاتها وخدماتها، لكن التأثير المتبقي لانقطاعات الأمن السيبراني لا يزال يؤثر على بعض العملاء.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني كراود سترايك، جورج كورتز، قد أكد أن ما حدث خلل تقني وليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا، وأنه تم تحديد المشكلة واستخدام الحلول المناسبة.

وعانى العالم الجمعة من انقطاع تقني واسع النطاق أدى إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، بما في ذلك توقف الرحلات الجوية وإجبار عدد من القنوات على وقف البث، حيث أثر الانقطاع على كل شيء بدءًا من الخدمات المصرفية وحتى أنظمة الرعاية الصحية.

CrowdStrike هي شركة أمريكية للأمن السيبراني، تعتبر واحدة من أكثر الشركات شعبية في العالم، حيث تضم أكثر من 20 ألف عميل مشترك حول العالم.

ووفقًا لتنبيه أرسلته CrowdStrike إلى عملائها واطلعت عليه رويترز، فإن برنامجها على نطاق واسع "Falcon Sensor" يتسبب في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت وعرض "شاشة زرقاء"، والمعروفة غير رسميًا باسم "شاشة الموت الزرقاء".

كما تضمن التنبيه، الذي تم إرساله في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش الجمعة، حلاً يدويًا لحل المشكلة.

ر الانقطاع التقني العالمي على العمليات في مختلف القطاعات دوليًا، بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركات الطيران الأميركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وتواجه حكومات أستراليا ونيوزيلندا وعدد من الولايات الأمريكية مشكلات، بينما أوقفت الخطوط الجوية الأميركية ودلتا والخطوط الجوية المتحدة وأليجنت إير الرحلات الجوية بسبب مشاكل الاتصال.

وفي بريطانيا، توقفت قناة سكاي نيوز، وهي واحدة من القنوات الإخبارية التلفزيونية الرئيسية في البلاد، عن البث الجمعة لفترة مؤقتة.

لماذا تأثر الكثيرون؟

مع الانتقال إلى السحابة وامتلاك الشركات لحصص سوقية ضخمة، يتم تشغيل برامجها على ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم.

وقال غروسمان: "الأضرار التي لحقت بالعمليات التجارية على المستوى العالمي هائلة".

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