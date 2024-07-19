سلسلة متاجر تيجوت الألمانية تغلق 300 متجر بسبب الخلل التقني العالمي

برلين- (د ب أ)

أغلقت سلسلة متاجر البقالة الألمانية تيجوت مؤقتا 300 فرعا من فروعها في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تعمل على حل مشكلات شبكة الكمبيوتر التي تعرضت لها نتيجة العطل التقني الذي أصاب شبكات المعلومات على مستوى العالم.

وقال متحدث باسم السلسلة إن أنظمة الخروج في العديد من الفروع لم تعد قادرة على العمل.

وظهرت هذه المشكلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عندما تعطلت أجهزة تسجيل النقود مما دفع السلسلة إلى غلق كافة فروعها كإجراء احترازي.

وقالت الشركة إنه لم يعد ممكنا تحديد موعد إعادة فتح الفروع.

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