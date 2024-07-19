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الخطوط الجوية التركية تعلن تعطل عمليات التشغيل والرحلات

02:14 م الجمعة 19 يوليو 2024

شركات الطيران

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إسطنبول- (د ب أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إنها ضمن شركات الطيران العالمية التي تواجه تعطل عمليات التشغيل لديها بسبب عطل تقني عالمي في نظام تكنولوجيا المعلومات.

وذكرت شركة الطيران التركية الوطنية عبر منصة إكس: "نواجه حاليا مشكلات في إصدار التذاكر وتسجيل الوصول، وعمليات الحجز".

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن الاتصالات العالمية قد تتأثر، وهو ما يرجع ذلك أيضا إلى إغلاق المجال الجوي في بعض الدول.

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو للصحفيين في محافظة تكيرداج بغرب البلاد إن الحكومة تتوقع انتهاء الاضطرابات في الأنظمة المحلية "خلال ساعات قليلة"، ورفض ما يتردد بشأن "هجوم قرصنة إلكتروني".

وفي الوقت نفسه، أفاد مصرف "دنيز بنك" التركي الخاص عبر منصة إكس بتعطل عملياته، مضيفا أنه يعمل من أجل "إعادة جميع قنواتنا إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".

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