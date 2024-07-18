رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع سيناتور أمريكي جهود وقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

رام الله - (د ب أ)

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس فان هولن، آخر المستجدات وجهود وقف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني ، وتعزيز جهود الإغاثة وإدخال المساعدات الطارئة لأهالي قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم ، أطلع مصطفى السيناتور الأمريكي على جهود الحكومة في التحضير لإطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الخدمات والحوكمة تشمل أمن الطاقة، والصحة، والتعليم، والمالية، والتحول الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتنمية.

كما تطرق مصطفى إلى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وضرورة الحفاظ عليها، وضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها.

وحول قطاع غزة واليوم التالي لانتهاء الحرب وحكم القطاع، أكد مصطفى أن السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة فالحكومة مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات الأساسية في القطاع منها الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، وجارٍ العمل على وضع الخطط من أجل إعادة الإعمار والإغاثة الشاملة وتوحيد المؤسسات.