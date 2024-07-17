لافروف: حذرنا الناتو أكثر من مرة من توسيع حدوده شرقًا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن صيغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام غير مقبولة.

وأوضح لافروف أنه إذا طُبقت اتفاقية مينسك لبقيت حدود أوكرانيا المتفق عليها في 1991 فيما عدا شبه جزيرة القرم، مؤكدا أن روسيا حذرت حلف شمال الأطلسي "الناتو" أكثر من مرة من توسيع حدوده شرقا.

ودخلت الحرب التي اندلعت في فبراير 2022 عامها الثالث، وسط مساع دولية للتهدئة وإنهاء القتال من قبل بعض الدول، فيما يواصل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر.