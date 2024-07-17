استقبال رسمي واحتفاء شعبي.. تفاصيل زيارة شيخ الأزهر إلى إندونيسيا

وكالات

قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف بزيارة إلى إندونيسيا في الفترة من 8 إلى 12 يوليو الجاري بناءً على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإندونيسي.

وخلال زيارته عقد الطيب العديد من اللقاءات بكبار المسئولين في الدولة، حيث التقى خلالها بكل من جوكو ويدودو رئيس الجمهورية، والدكتور معروف أمين نائب رئيس الجمهورية، وبرابو سوبيانتو وزير الدفاع ورئيس الجمهورية المُنتخب، وبوان مهراني رئيسة مجلس النواب.

وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية، إلى أن تلك اللقاءات قد اتسمت بإجراء مراسم استقبال رسمية شديدة الحفاوة تقديراً لشخص الإمام الأكبر ومكانة الأزهر الشريف لدى الشعب الإندونيسي الشقيق المُحب للأزهر وعلمائه.

هذا، وقد أستقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف كذلك في مقر إقامته بجاكرتا "ميجاواتي" رئيسة الجمهورية السابقة كريمة الرئيس الإندونيسي الراحل "سوكارنو"، ويوسف كالا نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس ديوان المساجد في إندونيسيا.

كما أستقبل فضيلته في مقر إقامته كل من الدكتور نور أحمد، رئيس هيئة الزكاة الوطنية الإندونيسيَّة، والدكتور قمر الدين أمين رئيس مجلس الوقف الأندونيسي، والدكتور نصر الدين عمر إمام مسجد الاستقلال في إندونيسيا.

بالاضافة إلى ما سبق، ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف محاضرة حول "وحدة الأمة في مواجهة التحديات" بجامعة الشريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، تناولت أهمية تصحيح خطاب الدعوة ليركز على قضايا محورية في شريعة الإسلام مثل وحدة المسلمين وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وقيمة العمل وغير ذلك من الفروض الأخلاقية.

كما شارك فضيلته في حفلي استقبال نظمته على شرفه كل من "جمعية نهضة العلماء الإندونيسية" وجمعية "المحمدية" أكبر الجمعيات الدينية في إندونيسيا، بحضور رؤساء الجمعيتين وقياداتهما وكوادرهما من الشباب ورؤساء الجامعات التابعة لهما، حيث القى فضيلته كلمات أكدت على النهج الوسطي للأزهر الشريف وضرورة احترام أصحاب المعتقدات المختلفة والتعايش السلمي فيما بينها.

وقد ترأس شيخ الأزهر الشريف كذلك الحفل الذي نظمته السفارة المصرية في جاكرتا على شرف فضيلته مع رؤساء كبار المعاهد الدينية الإسلامية في إندونيسيا.