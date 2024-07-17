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الاحتلال يعلن قصف أكثر من 25 هدفًا في غزة ومقتل عناصر من حماس

10:20 ص الأربعاء 17 يوليو 2024

الجيش الإسرائيلي

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غزة - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة وطائرات أخرى اسرائيلية قصفت أكثر من 25 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الأهداف شملت مواقع بالقرب من منصة لإطلاق الصواريخ، تم استخدامها لإطلاق ثلاث قذائف، على سديروت، أمس ومبان يتم استخدامها من قبل جماعات مسلحة ومبان مفخخة وبنية تحتية أخرى وخلايا لمسلحين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن قناصا من حركة حماس وعضوا آخر بالحركة، قتلا في غارة بطائرة بدون طيار، في شمال غزة.

يأتي ذلك، فيما تستمر العمليات في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات من الفرقة رقم 162 وجهت غارات جوية، أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين وتدمير منصة لإطلاق الصواريخ أمس.

الجيش الإسرائيلي غزة حماس
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