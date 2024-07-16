المكتب الإعلامي بغزة: استشهاد 40 فلسطينيًا خلال استهداف الاحتلال لمناطق النازحين

(وكالات)



صرح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه استشهد 40 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة على مخيم النصيرات وسط غزة ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن أعداد الشهداء انقسمت بين 23 شهيدًا خلال قصف مدرسة الأونروا بمنطقة العطار في النصيرات، و17 آخرين في مواصي خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المجازر على مناطق النازحين التي صنفتها آمنة الأسبوع الجاري، في مخيم النصيرات ومواصي خان يونس.