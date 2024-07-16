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BBC

المكتب الإعلامي بغزة: استشهاد 40 فلسطينيًا خلال استهداف الاحتلال لمناطق النازحين

04:43 م الثلاثاء 16 يوليو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

صرح المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أنه استشهد 40 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة على مخيم النصيرات وسط غزة ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن أعداد الشهداء انقسمت بين 23 شهيدًا خلال قصف مدرسة الأونروا بمنطقة العطار في النصيرات، و17 آخرين في مواصي خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المجازر على مناطق النازحين التي صنفتها آمنة الأسبوع الجاري، في مخيم النصيرات ومواصي خان يونس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إسرائيل مخيم النصيرات
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