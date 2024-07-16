رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بدور قوات الأمن في منع هجوم بانو كانتونمنت

إسلام آباد - (د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الثلاثاء، بدور قوات الأمن لإحباطها بشكل فعال هجوما كبيرا على منشأة بانو كانتونمنت الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية إن شريف ندد في بيانه، بشدة بالإرهابيين بسبب الهجوم وأكد مجددا دعم بلاده الثابت لقوات الأمن في حربها المستمرة ضد الإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء عن ألمه الشديد وتعاطفه العميق مع العائلات التي فقدت أحباءها، مشيدا بالتضحيات التي لا مثيل لها التي قدمها الجيش الباكستاني وقوات الأمن في مكافحة الإرهاب.

وأثنى شريف على قوات الأمن لشجاعتها في تصديها لعشرة من الإرهابيين والقضاء عليهم بشكل فعال ، مؤكدا عزمه الثابت على اجتثاث جذور الإرهاب من البلاد.

وقالت العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن ثمانية جنود لقوا حتفهم، بعدما أحبطت القوات الأمنية هجوما إرهابيا على منشأة بانو كانتونمنت.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن الجناح الإعلامي للجيش القول إن الإرهابيين هاجموا المنشأة في الساعات الأولى أول أمس الأحد، ولكن أفراد قوات الأمن أحبطوا محاولتهم بفعالية .

وأضاف الجناح الإعلامي أنه في أعقاب إخفاقهم في دخول المنشأة، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بحائط المنشأة.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن انهيار جزء من الحائط وتدمير البنية التحتية المجاورة، مما أسفر عن مقتل ثمانية جنود.

وقال المتحدث العسكري إن مجموعة حافظ جول بهادور التي تعمل من أفغانستان هي التي نفذت الهجوم.

ويذكر أن باكستان استدعت في نوفمبر 2023 رئيس البعثة الدبلوماسية الأفغانية في إسلام آباد، وطالبت بترحيل جول بهادور زعيم فصيل من حركة طالبان باكستان المحظورة.