فيديو| "دمرت الأشجار".. عاصفة قوية تضرب ولاية أضنة التركية

وكالات

أحدثت عاصفة قوية، ضربت ولاية أضنة التركية، دمارًا هائلًا في الأبنية والممتلكات العامة، وتحطم أسطح منازل وسقطت رافعة برجية.

وضربت العواصف والأمطار الأجزاء الشمالية من المدينة حوالي الساعة 17:00 من بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وتسببت العاصفة في تحطم أسطح المنازل واللوحات الإعلانية في شارع تركمان باشي في منطقة تشوكوروفا، كما سقطت العديد من الأشجار في شارع تورجوت أوزال بسبب العاصفة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية.

Ev bile sallandı deprem fobim tetiklendi bir daha yaşanmaz umarım #Adana pic.twitter.com/KJ2Lk8GR8Y — Begüm (@begumsurer) July 14, 2024

كما انهارت الرافعة البرجية في موقع بناء في منطقة تشوكوروفا بسبب العاصفة، فضلًا عن أن الرياح أدت إلى اقتلاع الأشجار التي بدورها سقطت على السيارات المتوقفة على جانب الطرقات، وسقطت العديد من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية؛ حسبما أوردت "روسيا اليوم".

Memleketim Adana’yı süper hücre vurdu.!

Şiddetli yağmur ve fırtınadan inşaattaki vinç devrildi,reklam panoları devrildi,çatılar uçtu. Elektrik direkleri koptu, ağaçlar devrildi.

Küçük kıyameti yaşayan #adana lı hemşehrilikerime @ZeydanKaralar01 başkanımıza geçmiş olsun.. pic.twitter.com/xyNyhM9CLI — miray akın solist 2024 🌟💜 (@mirayaknsolist) July 15, 2024

وطالبت السلطات المعنية المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، فيما تعمل السلطات والفرق البلدية على تقييم الأضرار وتنظيف المنطقة المتضررة.