فيديو| "دمرت الأشجار".. عاصفة قوية تضرب ولاية أضنة التركية

وكالات

أحدثت عاصفة قوية، ضربت ولاية أضنة التركية، دمارًا هائلًا في الأبنية والممتلكات العامة، وتحطم أسطح منازل وسقطت رافعة برجية.

وضربت العواصف والأمطار الأجزاء الشمالية من المدينة حوالي الساعة 17:00 من بعد ظهر يوم أمس الأحد.

⛈Streets in the #Turkish city of #Adana after #HeavyRain and storm pic.twitter.com/g4mbwKHv2e