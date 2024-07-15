كيف أنقذ رسم "المهاجرين غير الشرعيين" ترامب من الموت؟

كتب- محمد صفوت:

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" التحقيق في حادث اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باعتبارها "عملاً إرهابيًا محليًا محتملاً"، وحدد هوية منفذ العملية الذي قتل بعد لحظات من تنفيذ الحادث.

بعد ساعات من الحادث، استقل ترامب طائرته للمشاركة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث سيعلن رسميًا ترشيح ترامب عن الحزب للانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما لا تزال تفاصيل حادث الاغتيال لم تنكشف بعد.

على متن طائرته روى المرشح الجمهوري تفاصيل جديدة عن حادث الاغتيال الذي تعرض له خلال حشد انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، ووصفه بأنها "تجربة سريالية".

في طريقه إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن، كشف ترامب في حوار لصحيفة "نيويورك بوست" تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وكيف نجا منها بأعجوبة، واستعداده لإلقاء خطاب يدعو إلى الوحدة خلال المؤتمر الوطني الجمهوري.

يبدأ ترامب الذي يضع ضمادة بيضاء على أذنه التي أصيبت خلال محاولة الاغتيال، حديثه بالقول إنه كان من المفترض أن يكون ميتًا حاليًا، ويقول ترامب لـ"نيويورك بوست": لا ينبغي لي أن أكون هنا، بل ينبغي لي أن أموت، من المفترض أن أموت".

رسم بياني

وتابع المرشح الجمهوري: "بفضل حسن الحظ أو بفضل الله، كثر يقولون إنني ما زلت هنا بفضل الله"، موضحًا أن الطبيب أبلغه أن ما حدث معجزة، وأنه لم ير شخصًا ينجو من ضربة بندقية "AR-15".

يحكي المرشح الجمهوري، كيف كان رسمًا بيانيًا عن المهاجرين غير الشرعيين سببًا في بقاءه على قيد الحياة، ويقول،إنه لو لم يمل رأسه قليلاً إلى اليمين لقراءة الرسم البياني بشأن المهاجرين غير الشرعيين أثناء إلقاء خطابه في بنسلفانيا، لكان مات.

يقول إنه في تلك اللحظة كانت الرصاصة التي كادت أن تقضي عليه سببًا في قطع جزء صغير من أذنه وتناثر الدم على وجهه.

وقال ترامب إنه بينما كان عملاء الخدمة السرية يقودونه خارج المسرح، كان لا يزال يرغب في مواصلة التحدث إلى أنصاره، لكن العملاء أبلغوه أن الأمر ليس آمنًا وكان عليهم نقله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب بعملاء الخدمة السرية وتصرفاتهم البطولية وقدرتهم على إطلاق النار على مطلق النار، الذي كان يقف على سطح على بعد حوالي 130 ياردة من المنصة التي كان يتحدث فيها ترامب.

ويقول: "أردوه برصاصة واحدة بين عينيه. لقد قاموا بعمل رائع، إنه أمر لا يصدق بالنسبة لنا جميعًا".

وأظهر ترامب لـ"نيويورك بوست" عن كدمة في ساعده الأيمن، لكن مساعدوه أصروا على عدم التقاط أي صور له.

صورة أيقونية

تحدث ترامب عن الصورة "التاريخية" التي ظهر فيها وهو يرفع قبضته ويردد "قاتلوا" بينما كان عملاء الخدمة السرية يحيطون به، لإخراجه من مكان الحادث.

يعلق المرشح الجمهوري على الصورة التي وصفتها وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية بـ" الأيقوينة" و"التاريخية" بالقول: "يقول كثير من الناس إنها الصورة الأكثر شهرة التي رأوها على الإطلاق. وهم على حق، ولم أمت. وعادة يجب أن تموت حتى تحصل على صورة أيقونية".

خطاب المؤتمر الوطني

أشار ترامب، إلى أنه يعكف على إعادة صياغة الخطاب الذي كان مقررًا أن يلقيه خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، موضحًا، أنه ألغى خططه بخصوص الحديث عن مدى سوء الإدارة الأمريكية الحالية.

وقال ترامب: "لقد قمت بإعداد خطاب شديد اللهجة وجيد جدًا، يتعلق بالإدارة الأمريكية الفاسدة والفظيعة. ولكنني ألقيته بعيدًا".

وأوضح أنه يجهز خطابًا يدعو إلى الوحدة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، مؤكدًا أنه يرغب في الوقت الحالي في الحديث لصالح التغلب على الانقسام السياسي في البلاد.

وأعرب عن تقديره للاتصال الذي تلقاه من بايدن، ووصفه بـ"الجيد" مشيرًا إلى أن منافسه الديمقراطي كان لطيفًا للغاية خلال الاتصال. وتعهد ترامب بأن يكون التنافس في السباق إلى البيت الأبيض أكثر تحضرًا.

وادعى المرشح الجمهوري، أنه لديه معلومات بأن بايدن سيأمر وزارة العدل الأمريكية بإسقاط قضيتين ضده.