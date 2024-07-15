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BBC

الملك تشارلز يبعث برسالة إلى ترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

01:29 م الإثنين 15 يوليه 2024

الملك تشارلز

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لندن - (د ب أ)

قال قصر باكنجهام إن الملك تشارلز الثالث بعث برسالة خاصة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد نجاته من محاولة اغتيال.

ومن المفهوم أن رسالة تشارلز جاءت متوافقة مع المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء كير ستارمر مع ترامب، والتي أدان فيها العنف، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا، وتمنى للرئيس السابق والمصابين الشفاء العاجل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وجرى تسليم رسالة الملك أمس الأحد من خلال سفارة المملكة المتحدة في واشنطن.

وقال قصر باكنجهام إن فحوى الرسالة سيظل سريا.

الملك تشارلز ترامب لندن
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