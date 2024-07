بعد الإعلان عن تحقيقات.. هل تورطت وكالة الخدمة السرية بمحاولة اغتيال ترامب؟

كتب- محمود الطوخي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تؤدي مديرة وكالة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل دورا في معالجة القضايا الأمنية، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق دونالد ترامب أمس السبت.

وقال موقع "أكسيوس"، إن إطلاق النار الذي استهدف ترامب خلال التجمع الاتخابي بولاية بنسلفانيا، أبرز المخاوف الأمنية للقادة المنتخبين، وسلّط الضوء على دور الخدمة السرية في حماية الرؤساء الأمريكيين الحاليين والسابقين.

وأششار الموقع الأمريكي إلى أن المشرعين في مجلس النواب يخططون لطرح مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية عملاء الخدمة السرية للرئيس الحالي بايدن وسلفه ترامب والمرشح المستقل روبرت إف كينيدي.

تاريخ تشيتل

في عام 2022 عيّن بايدن، كيمبرلي تشيتل مديرة لوكالة الخدمة السرية، لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الوكالة على الإطلاق.

ووفقا لملف تعريف الوكالة، فإن تشيتل تشرف على توفير الوكالة مهام الحماية وإجراء التحقيقات اللازمة.

وفيما سبق ذلك، عملت تشتيل كمديرة أولى للأمن العالمي في شركة "بيبسيكو"، إذ أشرفت على تنفيذ بروتوكولات الأمن عبر مرافق الشركة في أمريكا الشمالية.

وقبل انضمامها إلى شركة "بيبسيكو"، عملت تشتيل في وكالة الخدمة السرية لمدة 27 عاما، حيث شغلت تتابعا مجموعة متنوعة من المناصب القيادية في الوكالة، حتى أنها شاركت في تفاصيل الخدمة السرية لبايدن، وقال بايدن في 2022 "لديها ثقتي الكاملة".

ثغرات أمنية وتساؤلات

أعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها ترامب، تساؤلات عدّة تساؤلات حول كيفية تمكن منفذ العملية من التحايل على الإجراءات الأمنية حول التجمع الانتخابي، وخصوصا عناصر الخدمة السرية.

وفي هذا الصدد، قال النائب الجمهوري مايك والتز، إن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، رفض مطالبات متكررة بتعزيز الخدمة السرية حمايتها لترامب، غير أن الوكالة رفضت هذا الادعاء.

I have very reliable sources telling me there have been repeated requests for stronger secret service protection for President Trump.



Denied by Secretary Mayorkas. https://t.co/RazOVcJgCk — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) July 14, 2024

من جانبه، قال المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية أنتوني جوليلمي في تغريدة على منصة "إكس"، إن هذه المزاعم كاذبة تماما، مؤكدا أن الوكالة عززت الموارد الوقائية والتكنولوجيا والقدرات اللازمة بما يتماشى مع الإيقاع المتزايد لسفر الحملة الانتخابية لترامب.

Theres an untrue assertion that a member of the former President’s team requested additional security resources & that those were rebuffed. This is absolutely false. In fact, we added protective resources & technology & capabilities as part of the increased campaign travel tempo — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024

وتعهد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، أمس السبت، بأن مجلس النواب سيجري تحقيقا كاملا في حادث إطلاق النار.

THE HOUSE WILL CONDUCT A FULL INVESTIGATION OF THE TRAGIC EVENTS TODAY.



The American people deserve to know the truth. We will have Secret Service Director Kimberly Cheatle and other appropriate officials from DHS and the FBI appear for a hearing before our committees ASAP. — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 14, 2024

إلى جانب ذلك، طالبت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، بأن تمثل مديرة وكالة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل خلال جلسة الاستماع يوم 22 يوليو الجاري.

وقد حضرت تشيتل إلى جانب مسؤولي الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الآخرين، إحاطة لبايدن ونائبة الرئيس كاميلا هاريس.