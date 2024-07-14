رئيس أركان الاحتلال: لدينا القدرة على "العودة والقتال" حتى بعد وقف إطلاق النار

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش سيكون قادرا على العودة إلى القتال في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق هدنة مع حماس، بصرف النظر عن تفاصيل مثل هذا الاتفاق.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن هاليفي قوله إن "التوصل لاتفاق بشأن عودة الأسرى هو ضرورة أخلاقية ملحة لإنقاذ الأرواح، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل الضغوط اللازمة لتهيئة أفضل الظروف لمثل هذا الاتفاق، وهكذا تصرفنا منذ نهاية الاتفاق السابق".

وأضاف هاليفي أن "الجيش يعرف كيفية الالتزام بأي اتفاق يوافق عليه المستوى السياسي، والعودة إلى القتال بحدة بالغة، حتى بعد التوصل لوقف لإطلاق النار".

وتابع هاليفي قائلا إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن العمل من أجل تحرير الأسرى الذين يمر عليهم الوقت بصعوبة بالغة، ولن نتخلى عن مواصلة مهاجمة حماس حتى تحقيق هذا الهدف، وبالطبع لن نتخلى عن تحقيق الأمن لمواطني دولة إسرائيل".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن أهداف الحرب ،التي تشنها بلاده على حماس ردا على هجومها في الماضي، هى القضاء على حركة حماس عسكريا وقدرتها على حكم قطاع غزة والإفراج عن الأسرى.