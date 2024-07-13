حماس لنتنياهو: خبت وخسئت الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بكلماتك الكاذبة

وكالات

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البئيس.

ووجّه الحية رسالة إلى نتنياهو يقول فيها " خبت وخسئت، القائد محمد الضيف يسمعك الآن، ويستهزئ بكلماتك التي تقولها"، مؤكدا أن مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها.

وأشار الحية في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى أن الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال، مشددا على أن نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأكد الحية أن حماس قدمت كل المرونة انطلاقا من قناعتها وليس تحت الضغط، موضحا أن "على العالم أن يوقف هذه العدوان على شعبنا ونحن صامدون وثابتون".

وذكر الحية أن نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا أن يسترجع الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن الحركة لن تعطي نتنياهو ما يريد وستبقى تدافع عن الفلسطينيين في الميدان.

وشدد نائب رئيس حركة حماس في غزة، على أن الحركة لن تنزلق إلى ما يريده ويخطط له نتنياهو، موضحا أنها تنتظر الوسطاء أن يعودوا لها برد بعد أن قدمت مقاربة واضحة.

ولفت الحية إلى أن سلوك نتنياهو سلوك المأزوم الذي حشر في الزاوية، موضحة أن نتنياهو يريد أن يخلط الأوراق و"نحن ما زلنا في حالة انتظار".