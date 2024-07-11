سوليفان: لا تزال هناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها للتوصل لوقف الحرب بغزة

وكالات

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الخميس إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وإسرائيل، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه يرى احتمالا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها.

وتابع سوليفان، أن ليس هناك تغيير في الموقف بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل.

وأكمل سوليفان، أنه يعتقد أن القضايا المتبقية قابلة للحل، موضحا أن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية.