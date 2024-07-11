أوكرانيا تصادر سفينة شحن لرسوها بشكل غير قانوني في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

كييف- (د ب أ)

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، أن السلطات الأوكرانية صادرت سفينة شحن في نهر الدانوب لرسوها بشكل غير قانوني في ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وقال مكتب المدعي العام إن السفينة "أوسكو إم إف يو" رست في سيفاستوبول مرتين، الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حيث تم تحميلها بثلاثة آلاف طن من السلع الزراعية لحساب شركة تركية، والثانية في مايو 2024.

وقامت السفينة، في المناسبتين، بإيقاف تشغيل نظام التعرف الآلي (إيه آي إس) الذي يسمح بتقفيها لإخفاء مسارها.

وكانت السفينة التي ترفع علم الكاميرون متجهة من ميناء جورجيوليستي في مولودوفا حيث جرى احتجازها في ريني في منطقة أوديسا بأوكرانيا.

ويواجه القبطان الأذربيجاني الآن تهمتي الدخول المتعمد غير القانوني إلى الأراضي المحتلة والخروج منها، حيث يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وأغلقت السلطات الأوكرانية جميع الموانئ في شبه جزيرة القرم بعد ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014، مما جعل الرسو في سيفاستوبول أمرا غير قانوني.

وكان هناك 12 فردا آخرين من أفراد الطاقم على متن السفينة التي تم احتجازها قبل أسبوع، بحسب قائمة لويدز.

واحتجزت السلطات الأوكرانية سفينة أخرى لأسباب مماثلة في ريني في عام 2016، وبحسب قائمة لويدز، لا تزال تلك السفينة في الميناء.