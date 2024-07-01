زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى إضراب من أجل إقالة حكومة نتنياهو

(وكالات)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعارض صفقة إتمام الأسرى وفي ذات الوقت ترغب في إيقاف الحرب دون عودة الأسرى المحتجزين.

وصرح لابيد، أن الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها الحالية يكون عن طريق إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح لابيد، أن البدء بإضراب عام سيكون أحد الأدوات لتحقيق هدف الإطاحة بحكومة نتنياهو الحالية، واصفًا إياها بالحكومة "المجنونة".

وحذر لابيد، من أن بنيامين نتنياهو يخطط في الوقت الحالي لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، قائلًا إنه في حال حدوث ذلك فلن يتم السكوت عن الأمر.