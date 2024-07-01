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BBC

بسبب الاحتكار ورفع أسعار الأرز.. اعتقال 11 مسؤولاً في دولة آسيوية

02:42 م الإثنين 01 يوليه 2024

أسعار الأرز

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وكالات

ألقت السلطات في ميانمار، القبض على 4 مديرين تنفيذيين من سلاسل متاجر كبيرة في البلاد بتهمة بيع الأرز بأسعار مبالغ فيها.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن موظفا يابانيا كبيرا يعمل في مشروع مشترك بميانمار، ضمن الأربعة الذين جرى اعتقالهم.

وأعلنت السلطات عن اعتقال 11 شخصا بينهم تجار أرز ومسؤولون من مطاحن الأرز وتجار تجزئة واتهمتهم برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 31 و70% عن المستويات المقررة.

وقالت صحيفة ميانمار التي يديرها المجلس العسكري إن من بين المعتقلين مسؤولا تنفيذيا من سلسلة متاجر أيون أورينج وهي مشروع مشترك بين شركة يابانية وشركة من ميانمار.

أسعار الأرز السلطات في ميانمار مطاحن الأرز
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