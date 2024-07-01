إعلام عبري: نتنياهو يحاول التنصل من المسؤولية عقب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

(وكالات)

ٌقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التنصل من مسؤولياته عقب إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سليمة.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي سراح أبو سليمة وعشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، في خطوة أثارت استياء كبار المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في حالة غضب كبيرة عقب معرفتهم بقرار الإفراج عن أبو سليمة والأسرى الفلسطينيين من وسائل الإعلام.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو أمر بفتح تحقيق قوري وعاجل في مسألة الإفراج عن أبو سليمة وعدد من الأسرى.

وقال مكتب نتنياهو، إن قرار الإفراج عن الأسرى كان يجب يراقب عليه مسؤولين الأمن الإسرائيلي، حيث يتم الإفراج عن الأسرى وفق هوياتهم.



