اليونيفيل: احتمال بتوسع التوتر بشكل أكبر عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وكالات

قال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، اليوم الأربعاء، إن الوضع على الخط الحدودي بين لبنان وإسرائيل يثير القلق.

وأكد تيننتي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هناك احتمال بتوسع التوتر بشكل أكبر في المنطقة الحدودية، موضحا أن لدى اليونيفيل قنوات اتصال مع السلطات اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتجنب أي نزاع واسع.

وشدد تيننتي على أن توسع النزاع سيكون كارثة ليس للبنان فقط بل للمنطقة كلها، معربا عن أمله في أن يلعب المجتمع الدولي دورا أوسع من الماضي للتوصل إلى حل للوضع القائم.